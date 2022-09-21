رئيس الوزراء يشارك في احتفالية إطلاق ”الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - بدأت، اليوم الأربعاء، فاعليات احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاحتفالية التي تقام في مدينة القاهرة الجديدة، كل من دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في إطار اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، وأن إعداد الاستراتيجية يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذلك "رؤية مصر 2030"، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" تستهدف حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لتعزيز الأنشطة البحثية والتجارية لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في شتى مناحي الحياة.