وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع مدير عام المُنظمة العالمية للملكية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - - عاشور: يؤكد حرص مصر على تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية

- وضع خريطة عمل لتعزيز التعاون بين مُنظمة "الويبو" والخبرات المصرية

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد/ دارين تانغ مدير عام المُنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO))، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمُبتكرين.

وأكد الوزير اهتمام مصر بالملكية الفكرية، وحرصها على دمجها فى سياستها الوطنية وإستراتجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي يعدوا ركيزة أساسية للمجتمع والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تُقدر الجهود المبذولة من قِبل منظمة "الويبو" والتزامها بدعم الدول الأعضاء؛ لتحقيق أهداف التنمية بها.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر ومُنظمة "الويبو" في العديد من الأنشطة والمشروعات، وأثنى الوزير على التعاون القائم بين المُنظمة ومكتب براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى الدعم الذي تُقدمه المُنظمة للمكتب.

كما تناول اللقاء، وضع خريطة عمل لتعزيز التعاون بين مُنظمة "الويبو" والخبرات المصرية؛ بما يُسهم فى تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أشار السيد دارين تانغ المدير العام للمُنظمة إلى جهود مصر وجهود مكتب البراءات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الملكية الفكرية، وبناء القدرات والتوعية، مشيدًا بالتعاون بين الأكاديمية ومنظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي في مصر، لدعم أهداف المُنظمة في تعليم أسس الملكية الفكرية، موضحًا أن المُنظمة تهتم بالتوازن بين حفظ حقوق الملكية الفكرية ودعم جهود التنمية واقتصاد المعرفة في الدول الأعضاء، وإتاحة فرص عمل لشباب المُبتكرين وخاصة الدول النامية.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين، حيث أكد المدير العام للمُنظمة على أهمية مصر كنموذج يُحتذى به في المنطقة، مشيرًا إلى زيارته والوفد المُرافق له للجامعة عين شمس، ومشيدًا بمركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة (I Hub)، والذي يعُد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وذلك من خلال دعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المُبتكرين من طلاب الجامعات، وتوفير منصة تستوعب طاقات الشباب، واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها في الطريق السليم الذي يخدم أهداف التنمية الوطنية.

وخلال الاجتماع، أشاد د. محمود صقر بالتعاون المُستمر والمُثمر مع المنظمة في مختلف الأنشطة والمشروعات ومنها: (مشروع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر، ومشروع تعليم الملكية الفكرية للشباب والمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن برامج التدريب المُشتركة وبرامج التعلم عن بُعد، وتطوير ورقمنة مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي.

حضر الاجتماع من جانب المُنظمة، السيد حسن كليب نائب المدير العام لمُنظمة الويبو ورئيس قطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالمُنظمة، أ.شيرين جريس كبير مسئولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية بالمنظمة، أ. دينا إبراهيم مسئولي برامج قطاع التنمية الإقليمية والقومية، ومن الجانب المصري، أ. نرمين حسن أبو جازية الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة مؤسسة الألفى للتنمية البشرية الاجتماعية.