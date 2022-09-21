الخشت يستعرض تقريرًا حول جهود جامعة القاهرة في مجال حقوق الملكية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - الجامعة أنشأت مكتبين للحماية الفكرية ودعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا وأطلقت الإصدار الأول لسياسة الملكية الفكرية.

مكتب حماية الملكية الفكرية يختص بمتابعة وتنفيذ سياسة الجامعة فى مجال الملكية الفكرية ومدى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية

سياسة الجامعة تؤسس لحقوق الباحثين فى التملك والحماية والاستثمار التجاري للملكيات الفكرية وتحديد قواعد التعامل مع الصناعة والتجارة وآليات تقاسم العوائد الاقتصادية

مكتب الابتكار يحقق الاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى دعم التنمية المستدامة للمجتمع وتشجيع الباحثين على الابتكار للمساهمة فى حل مشكلات المجتمع

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن جهود جامعة القاهرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالتزامن مع إطلاق مصر للأستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وفي إطار جهودها كجامعة من جامعات الجيل الرابع.وتضمنت تلك الجهود إنشاء الجامعةمكتبا لحماية حقوق الملكية الفكرية، واستحداث مكتب لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا، والإعلان عن الإصدار الأول لسياسة الملكية الفكرية للجامعة، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التي أقامتها الجامعة بالتعاون مع العديد من المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة أنشأت في عام 2022 مكتبًا لحماية حقوق الملكية الفكرية، يختص بتنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة في مجال الملكية الفكرية ومدي التزامها بتلك الحقوق الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتولى المكتب حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ويتابع الالتزامات المالية الناتجة عنها، كما يقوم بتسويق أصول الملكية الفكرية التابعة للجامعة، ويحتفظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي يتم تسجيلها والإعلان عنها، وينفذ برامج توعوية لمنسوبي الجامعة حول أهمية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد التقارير المتعلقة بأنشطة المكتب وجهوده للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح التقرير أن جامعة القاهرة أطلقت سياسة لحماية حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى توضيح أصحاب حقوق الملكية الفكرية، والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الجامعة سواء بنفسها أو من خلال التعاون مع غيرها، وتأسيس حقوق الباحثين في الامتلاك والحماية والاستثمار التجاري للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم، وتحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية، ووضع آليات لتقاسم العوائد الاقتصادية الناجمة عن الاستغلال التجاري للملكية الفكرية.

كما تناول التقرير إنشاء الجامعة مكتب لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا " TICO-CU"، للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة للمجتمع، وتشجيع الباحثين على الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع من خلال ربط أبحاثهم بالصناعة وتنمية التكنولوجيا، وعقد الدورات التدريبية التي تشجع الباحثين على التطبيق العملي لأبحاثهم، ويفتح المسارات الإبداعية أمامهم، وينمي قدراتهم الإبداعية والابتكارية ويعزز اختراعاتهم وابتكاراتهم، ويعمل على الارتقاء بثقافة الإبداع والابتكار.

وأشار التقرير إلى أن كليات الجامعة أقامت عددا من الندوات وورش العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة، مثل أكاديمية البحث العلمي، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والمعهد الإقليمي للملكية الفكرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.