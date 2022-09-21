وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير خارجية المجر علي هامش أعمال الجمعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - التقى وزير الخارجية سامح شكري، يوم ٢٠ سبتمبر الجاري على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لاسيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث عرض الوزير شكري الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر. كما تم الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية في بودابست خلال الفترة القادمة.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على النهج الشامل الذي اتبعته مصر وطنياً لمنع خروج الهجرة غير الشرعية من أراضيها، مؤكداً على أهمية التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية بدول المصدر للحد من الهجرة. كما تناول الجانبان الأزمة الأوكرانية/الروسية وتداعيها على الغذاء والطاقة عالمياً.