معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا عن اليوم الدولى للسلام

جدة - نرمين السيد - تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولى للسلام فى 21 سبتمبر من كل عام، معلنة عن تخصيص هذا اليوم لتعزيز السلام بين دول العالم، وذلك من خلال العمل على وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال لمدة 24 ساعة.





ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا تضمن احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولى للسلام لعام 2022 تحت شعار "إنهاء العنصرية - بناء السلام". وفى هذا الإطار، أوضحت الأمم المتحدة أن اليوم العالمى للسلام يستهدف خلق عالم يتسم بالعدل والمساواة، بعض النظر عن العرق، أو الجنس، أو الدين.

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