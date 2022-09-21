الصحف تبرز توجيهات السيسى ببدء إنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "مجمع لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.. الرئيس: تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة طبقا للأكواد العالمية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه ببدء إنشاء مجمع صناعى متكامل، لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة فى هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالى، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود، مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية، واللواء محمد على، نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "نشاط مكثف لوزير الخارجية فى نيويورك.. شكرى وبلينكن يبحثان قضايا المنطقة وتطورات "السد الإثيوبى" بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على هامش مشاركتهما فى أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أهمية استشراف كل السبل الممكنة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

ومن جانبها قالت صحيفة (الأخبار)؛ تحت عنوان "الفريق أول محمد زكى يكرم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود" إن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى عددا من مقاتلى قوات حرس الحدود، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ.ح عماد يمانى قائد قوات حرس الحدود، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه لقوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر مختلف النقاط والمنافذ الحدودية، وأكد أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للذود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

فيما قالت صحيفة (الأخبار)، تحت عنوان "التحالف الوطنى، يطلق عدة مبادرات استعدادا للعام الدراسى"، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية.. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.

وشمل الدعم النقدى 107 آلاف أسرة بإجمالى 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرى، كما تم توفير الدعم الغذائى من خلال بنك الطعام المصرى، والذى تمثل فى تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، وذلك لـ 35 ألف طالب فى 10 محافظات بإجمالى تكلفة مليون جنيه يوميا.

بينما قالت صحيفة الاخبار تحت عنوان "بوتين: مصر من أهم شركائنا فى أفريقيا والعالم العربى" إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد أن موسكو تعتبر مصر من أهم شركائها فى أفريقيا والعالم العربى، فى ضوء اتفاق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجى الموقع بين البلدين فى عام 2018، مشيراً إلى تواصله المستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف خلال استلام أوراق اعتماد السفير نزيه النجارى سفير مصر فى موسكو أن اللجنة الحكومية المشتركة تعمل بنشاط وتساهم فى زيادة حجم التجارة المتبادلة التى زادت بأكثر من 40% فى النصف الأول من العام الجارى، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشاريع المشتركة واسعة النطاق، مثل إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة قناة السويس، ويجرى الحوار السياسى المنتظم والتنسيق الوثيق فى مجال السياسة الخارجية.. وتابع أنه من المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية فى سانت بطرسبرج فى عام ۲۰۲۳، معربا عن أمله أن تعطى القمة دفعة جديدة للتطوير الشامل للتعاون متبادل المنفعة بين روسيا والدول الأفريقية.

أما صحيفة الجمهورية فقالت تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادى خريطة طريق اقتصادية لمواجهة التحديات المختلفة المؤتمر فرصة لحوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال"

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مـصـطـفـى مـدبـولـى، أن المـؤتـمـر الاقتصادى الـذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو فرصة لحوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعـمـال، لـلـخـروج بنتائج تحقق الأهداف التى يعقد من أجلها المؤتمر، والاستفادة من كل الآراء المطروحة.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الـوزراء، أمس الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتـمـر الاقـتـصـادى، وذلـك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ومساعد وزيرة التخطيط الدكتورة ندى مسعود، ومساعد أول وزير المالية شيرين الـشـرقـاوى، ومساعد وزيـرة التعاون الدولى شيرين طه، ومعاون وزيرة التعاون الدولى شيريهان بخيت.

قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "بمشاركة الفرقاطة «سجم - المعز».. ختام ناجح للتدريب البحرى المصرى - الفرنسى المشترك كليوباترا - 2022، اعتراض الأهداف المعادية.. ومكافحة التهديدات غير النمطية" إن فعاليات التدريب البحرى المـشـتـرك المـصـرى - الفرنسى «كـلـيـوبـاتـرا - ۲۰۲۲» اختتمت بمشاركة الفرقاطة المصرية سجم «المعز» وعـنـاصـر مـن الـقـوات الـخـاصـة البحرية المصرية والفرنسية، والـذى تم تنفيذه خلال الأيـام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وأشارت إلى التدريب تضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية، كما تـم الـتـدريـب على أعـمـال الاسـتـطـلاع الـبـحـرى، واعـتـراض الأهـداف المـعـاديـة، ومـكـافـحـة الـتـهـديـدات غير النمطية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار «نـهـاری ليلى»، والـتـدريـب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "جبر.. فى افتتاح الدورة الـ 97 للجنة الدائمة: الرئيس السيسى.. حريص على مناصرة الإعلام للقضايا العربية تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب الإلكترونى وحماية المجتمعات من مخاطر الشائعات"، إن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد ضرورة تعزيز التعاون العربى من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب الإلكترونى عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى وحماية المجتمع من مخاطر انتشار الشائعات.

جاء ذلك أمس فى افتتاح الدورة العادية «۹۷» للجنة الدائمة للإعلام العربى التى تتولى التحضير لاجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب والذى يعقد برئاسة مصر غدا.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وفد وكالات الأنباء العربية، التقى الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس وفد وكالات الأنباء العربية، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

ضم الوفد د.فهد آل عقران رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية ورئيس وكالة الأنباء السعودية، ود.فريد أيار الأمين العام، وفايق الحجازين مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، ومحمد المناعى مدير عام وكالة الأنباء الكويتية، وعلى السعد نائب مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية أعضاء هيئة الأمانة العامة، وعصام الرويح من وكالة الأنباء الكويتية، وعبدالله المعيقل من وكالة الأنباء السعودية.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "وزيرة الهجرة تلتقى رئيس هيئة التأمين الاجتماعى لتعزيز التعاون المشترك" إن السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استقبلت اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسامى عبدالهادى، نائب رئيس الهيئة، أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار تلبية احتياجات الجاليات المصرية المقيمة فى الخارج.

ونقلت وزيرة الهجرة مقترحات وطلبات المصريين بالخارج إلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتى تم طرحها خلال عدة لقاءات دورية، حيث تتمثل هذه المقترحات فى اطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج فى دول الخليج العربى وأوروبا ودول أمريكا الشمالية، كما أن هناك عددا منهم يرغبون فى تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر.