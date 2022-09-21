وزير الخارجية ونظيره المجرى يؤكدان أهمية مواصلة دفع العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لاسيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث عرض الوزير شكرى الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار فى مصر. كما تم الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية فى بودابست خلال الفترة القادمة.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض الجهود الوطنية المبذولة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على النهج الشامل الذى اتبعته مصر وطنياً لمنع خروج الهجرة غير الشرعية من أراضيها، مؤكداً على أهمية التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية بدول المصدر للحد من الهجرة.
كما تناول الجانبان الأزمة الأوكرانية/الروسية وتداعيها على الغذاء والطاقة عالمياً.
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