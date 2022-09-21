برعاية الرئيس السيسى.. إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية اليوم

جدة - نرمين السيد - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.



جدة - نرمين السيد - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. ويأتى حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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