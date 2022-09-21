حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 22-9-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 22-9-2022

مهنياً: لا تتورّط في مشاريع لست متأكداً من نتائجها، قد ينهار وضعك المالي في حال فشلت

عاطفياً: ينتظر الحبيب منك لفتة حبّ ليعود إليك وتستأنفان معاً علاقتكما العميقة وتستعيدان أجمل أيام الماضي

صحياً: قد تسبب لنفسك الإصابة بأحد الأمراض النفسية اذا لم تضبط أعصابك وتحافظ على هدوئك

حظك اليوم برج الثور الخميس 22-9-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم مفاجأة كبيرة إليك تفتح الطريق أمامك للبدء بتنفيذ مشاريعك الكبيرة

عاطفياً: يحتاج الشريك إلى وجودك بجانبه، فهو يمرّ بأزمة كبيرة ويطلب مساندتك فلا تخذله

صحياً: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك تنفيذ مخطط رياضي طويل

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22-9-2022

مهنياً: الهدوء والرويّة هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتسلك الطريق الصحيح حتى النهاية

عاطفياً: تمرّ علاقتك بالشريك بيوم من التوتر والقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس ساعات طويلة، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض النشاط الرياضي

حظك اليوم برج السرطان الخميس 22-9-2022

مهنياً: تنعم بأجواء مهنية جيدة، وتقوم باستشارة نافعة ومفيدة تعود عليك بنتائج مهمة

عاطفياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقتك بالشريك وقد يكون لك معه معاملة مميزة

صحياً: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى تصاب بالإرهاق وتفقد الكثير من طاقتك الخلاقة

حظك اليوم برج الاسد الخميس 22-9-2022

مهنياً: يخلصك التجديد في العمل من الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك

عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً صعباً يسوده القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك معه

صحياً: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية

حظك اليوم برج العذراء الخميس 22-9-2022

مهنياً: وجود القمر في برج الحوت يزيد الطين بلة ويشعر باللاإستقرار أو بالعجز ويغمرك بالقلق وتضطر إلى إلغاء مواعيد لمعالجة أمر طارئ

عاطفياً: قد تجد أحياناً أنّ الشريك يعتمد عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصاً أنك تملك الإمكانات

صحياً: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك

حظك اليوم برج الميزان الخميس 22-9-2022

مهنياً: يحالفك الحظ هذا اليوم ويخفف عنك بعض الضغوط التي تتعرض لها منذ مدة، وتتغلب على بعض المصاعب

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام

صحياً: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج العقرب الخميس 22-9-2022

مهنياً: فرصة أمامك لمكسب له صلة بشراكة أو مشروع أو تعويض، لا تضيّعها وإلا ندمت لاحقاً

عاطفياً: الحبّ من النظرة الأولى تجربة قد تعيشها قريباً وتجعلك تفكّر في الارتباط الجدي بعد تردد طويل

صحياً: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين أصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يومياً

حظك اليوم برج القوس الخميس 22-9-2022

مهنياً: في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع بالنسبة إلى إحدى الصفقات المهنية المهمة

عاطفياً: يجعلك هذا اليوم اكثر انكماشاً على الصعيد العاطفي، وقد تتعامل مع قضية سرية او علاقة غرامية متخفيّة

صحياً: لا تماطل للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر

حظك اليوم برج الجدي الخميس 22-9-2022

مهنياً: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام

عاطفياً: تفكّر جدياً في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريباً منه ويدللك

صحياً: حاول أن تتخطى المشكلات التي تمرّ بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-9-2022

مهنياً: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً

عاطفياً: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له

صحياً: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أوقف كل شيء واقصد طبيبك فوراً

حظك اليوم برج الحوت الخميس 22-9-2022

مهنياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، قد تتبدّل قناعاتك وتبدي انفتاحاً على بعض الأوساط

عاطفياً: إذا كنت راغباً في تحسين وضعك العاطفي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك

صحياً: اتباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي تأتيان بالنتائج المرجوة صحياً