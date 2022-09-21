وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لجهود إحلال السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن سامح شكرى أكد خلال اللقاء على رغبة مصر فى تعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مالى، ودعم مصر لكافة جهود تسوية الخلافات بالطرق السلمية وسلامة ووحدة الأراضى المالية.

كما أكد الوزير شكرى على أهمية التعامل مع الأزمات فى مالى من منظور شامل، وكذلك استعداد مصر المشاركة فى دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار فى منطقة الساحل والعمل على معالجة جذور المشكلة سياسياً وتنموياً وفكرياً وأمنياً.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزير شكرى استعرض الدور الريادى لمصر فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، والدعم الذى يمكن أن تقدمه من خلال دور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلاً عن إمكانية استفادة مالى من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذى جرى تدشينه فى القاهرة مؤخراً.

و أكد وزير الخارجية أيضا حرص مصر على تقديم الدعم للجانب المالى فى كافة المجالات ذات الاهتمام لاسيما فى مجال الصحة والرعاية الطبية وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات الصحية بما فى ذلك تطوير المركز المصرى للأطفال حديثى الولادة فى مالي، فضلاً عن تقديم المستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة الجانب المالى فى مواجهة فيروس كوفيد-19.