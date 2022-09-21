يمكن زراعته فى مصر.. خبير يوضح طريقة للحد من استيراد الشاى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح سالم، خلال مداخلة له، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن التوسع فى زراعة الشاى يقلل فاتورة استيراده من الخارج ويوفر قدرا كبيرا من العملة الصعبة على الدولة المصرية.

وتابع، أن المشروعات الزراعية الكبيرة التى تشهدها مصر بالغة الأهمية، ويمكن إدخال الشاى إلى الأراضى الجديدة، بحيث ألا يكون منافسا للمحاصيل الاستراتيجية