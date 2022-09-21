بمشاركة وفد «مصر الثلاثى».. مؤتمر العمل العربى ينهى أعماله اليوم

جدة - نرمين السيد - تنتهى ظهر اليوم الأربعاء بالقاهرة، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى الذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، والتى بدأت يوم الأحد الماضى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ويرأس وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" فيها وزير القوى العاملة حسن شحاته، وذلك بمشاركة وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

وألقى الوزير حسن شحاتة، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الجلسة الافتتاحية، وبحث "المؤتمر" على مدار 4 أيام ملفات تخص قضايا وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى، وناقش تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل" ويشهد اليوم بعض الجلسات التنظيمية وجلسة ختامية وتوصيات.

المؤتمر الذى قرر التمديد للمدير العام الحالى فايز المطيرى لدورة جديدة كمدير عام للمنظمة شهد خلال فعالياته احتفالية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم "رواد ممثلين عن بعض الدول الأعضاء فى المنظمة"، بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل، وأيضًا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل فى خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم فى تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل.

وعُرض على المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل" ورصد التأثير الذى أحدثه التحول الرقمى على العديد من الدول التى تبنَّتْه وجنت ثماره، وقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية فى المستقبل القريب، من جراء التوسع فى استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمى" فى اقتصاداتها، ووضع بين يدى أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة؛ لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

المشاركون فى المؤتمر ناقشوا بندين فنيين حسب جدول الأعمال: الأول "حول الذكاء الاصطناعى وأنماط العمل الجديدة"، والحديث عن دور ورؤية منظمة العمل العربية فى سعيها لمواكبة التحولات الجذرية، التى يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليًا، وتأثير هذه التحولات على قضايا التشغيل، والثانى، تقرير حول "رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، لبحث الإشكاليات المتعلِّقة بالتحول الرقمى فى أنظمة الحماية الاجتماعية، وأهم تطبيقاتها، والفرص التى تقدمها التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وكيف يمكن للعالم العربى بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمى، ويواجه التحديات التى تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.

واستعرض جدول أعمال المؤتمر خلال فعالياته عددًا من البنود التى تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما عُرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى، يدور حول الدورة "110" لمؤتمر العمل الدولى، الذى تنظمه منظمة العمل الدولية فى يونيو من كل عام وعُرض بندًا بشأن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022 – 2025".

كما شهد "المؤتمر" خلال جلساته إلى كلمات لرؤساء الوفود وممثلى أصحاب الأعمال والعمال وجميعاُ تتحدث حول أهمية "الرقمية" و"التحول الرقمى" خاصة فى مجال الاقتصاد وكذلك أهمية رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية كما تطرقت الكلمات إلى الممارسات التعسفية التى يمارسها الاحتلال الاسرائيلى فى الأراضى العربية المحتلة لا سيما "فلسطين".