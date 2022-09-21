ممثلا عن الرئيس.. وزير الخارجية يشارك فى عشاء عمل استضافه ماكرون بنيويورك

وتعليقاً على هذا الحدث المهم، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكرى شارك فى هذه القمة المخصصة لعدد محدود من القادة من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى بادرة استثنائية لكونه وزير الخارجية الوحيد المشارك، تكريماً للرئيس من الرئيس الفرنسى ولمكانته الخاصة لديه، لاستعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التى أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية فى مناطق كثيرة من العالم، لاسيما الدول النامية.
وأوضح وزير الخارجية فى كلمته خلال القمة، أن الظرف الدولى الحالى حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائى بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات فى مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
كما تطرق وزير الخارجية لأزمة الأمن الغذائى العالمي، والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، فى ضوء كون مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشدداً على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائى بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء، وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية، وأن الاستعداد لأى أزمة مشابهة فى المستقبل، يستوجب مساعدة الدول النامية على زيادة إنتاجها من الغذاء والاستثمار فى نظم مرنة ومستدامة للأغذية الزراعية، بجانب تشجيع البحث العلمى فى المجال الزراعى وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفنى فى المجالات ذات الصلة.
واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن السيد سامح شكرى تطرق فى مداخلته أيضاً إلى تداعيات أزمتى الطاقة والغذاء العالميتين على الأوضاع المالية للدول النامية على نحو يقوض من مساعيها الحثيثة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعين معه اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والشركاء التنمويين بدور أساسى فى مساعدة الدول الواقعة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل وتخفيف الديون.
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