جدة - نرمين السيد - أعلن ذلك السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقال: "نتطلع للعمل معا مع الشركاء الأوروبيين والدول الأعضاء لتعزيز دور المنتدى فى مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. تنسيقية «العالمى لمكافحة الإرهاب» تقر ترشح مصر لرئاسة المنتدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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