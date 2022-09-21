شكرى يؤكد اقتناع مصر بضرورة تعزيز الشراكات الدولية فى مجال التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى اقتناع مصر بضرورة تعزيز الشراكات الدولية فى مجال التنمية ومراجعة آليات التعاون الدولى على نحو يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك فى ضوء التحديات العديدة التى يشهدها العالم، على غرار أزمتى الغذاء والطاقة العالميتين ومن قلبهما جائحة فيروس كورونا، والتى تقوض من جهود تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية وتزيد من الفجوة بين دول الشمال والجنوب.





جاء ذلك خلال مشاركة شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فى الاجتماع الوزارى لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية GDI والذى عقد برئاسة وزير الخارجية الصينى على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب فى كلمته عن التقدير للجانب الصينى لعقد هذا الاجتماع الذى يوفر منصة لتبادل التجارب والخبرات فى مجالات التنمية المختلفة، ومنها القضاء على الفقر والجوع وتعزيز التعاون الجنوب جنوب، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وأضاف المتحدث الرسمى فى ختام تصريحاته أن مصر بوصفها دولة الرئاسة المقبلة لمؤتمر COP27، تحرص على تضمين رؤى ومواقف وتطلعات الدول النامية فى أجندة عمل المؤتمر على نحو يعكس الحاجة الملحة لتنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس بما يدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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