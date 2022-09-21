تعرف على درجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات اليوم

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلاً رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 31 24 العاصمة الإدارية 32 23 6 أكتوبر 32 23 بنهــــا 31 24 دمنهور 30 22 كفر الشيخ 29 22 المنصورة 31 23 دمياط 30 23 بورسعيد 29 24 الإسماعيلية 32 23 السويس 31 22 الزقازيق 31 24 شبين الكوم 31 23 طنطا 31 23 شلاتين 34 26 الإسكندرية 29 23 العلمين الجديدة 29 22 وادى النطرون 30 23 مطروح 28 21 السلوم 30 19 سيوة 33 20 العريش 30 22 رفح 30 20 الطور 35 25 كاترين 29 18 رأس سدر 33 24 نخل 31 17 طابا 32 24 نويبع 33 24 حلايب 31 27 شرم الشيخ 35 26 الغردقة 35 25 مرسى علم 34 25 الفيوم 31 21 بنى سويف 32 21 المنيا 34 20 أسيوط 34 20 سوهاج 35 22

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