فودة يتابع أعمال تطوير السوق التجارى ونقاط توزيع الأكياس بديل البلاستيك

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير السوق التجارى القديم، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تطوير السوق التجارى القديم بشرم الشيخ، ومنطقة مصر القديمة نهاية شهر سبتمبر الجاري.





وقال بيان صدر عن المحافظة إن المحافظ تفقد خلال الجولة نقاط توزيع الأكياس القماش بديل البلاستيك ضمن مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية"، بالتعاون مع وزارة البيئة والتى تنفذ ضمن خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وأضاف أن السوق التجارى القديم يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة فى ساحة مسجد الصحابة.

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