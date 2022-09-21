الأرصاد: نشاط للرياح اليوم على هذه المناطق واستمرار رطوبة الجو

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة نهارا معتدلة ليلا، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط.
وأوضحت، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نسبيًا يوم الخميس بسبب رياح جنوبية غربية على إثر مرور منخفض سطحى.
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