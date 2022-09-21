قرار عاجل من شيخ الأزهر بشأن العاملين فى التعليم

جدة - نرمين السيد - قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صرف مكافأة قيمتها ألف جنيه كـ مكافآت امتحانات، بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالى 2022 / 2023.





المكافأة تعطى لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية. ونص القرار على أنه: "بالنسبة للمتعاقدين على بند 3/2 أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند 3/2 أجور موسمين، وذلك للعاملين على رأس العمل حتى نهاية امتحانات الدور الثانى لكافة أعمال النقل الأزهرية والشهادات لما تحقق من انضباط، وبذل فيها جميع العاملين جهدا مشكورا فى إنهاء هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الايجابيات". وأهم هذه الإيجابيات الحد من ظاهرة الغش مما ساهم فى التعبير الواقعى عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقى والمساهمة الفعالة فى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف فى أعمال امتحانات الدور الأول فى العام الدراسى 2021-2022، والتى تمت بصورة مرضية.

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