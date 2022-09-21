المكارى: مصر الشقيقة الكبرى ونحتاج دعمها لإعادة إحياء التلفزيون اللبنانى

جدة - نرمين السيد - ودعا "المكارى" إلى مزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى التعامل مع قضايا الإعلام، ودعم بلاده ومساعدتها فى النهوض من عثرتها وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشددا على أهمية زيارة مصر فى وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى المجال الإعلامى.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزارء الإعلام العرب.

وأضاف "المكارى"، أن النهضة التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يجب أن تكون مثالا تتحتذى به الدول العربية أجمع، وكيف نهضت مصر من عثرتها وعادت إلى مكانتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية ومتجذرة.

وطلب وزير الإعلام اللبنانى، التعاون مع مصر لإعادة إحياء التلفزيون اللبنانى الذى كان أول تلفزيون فى العالم العربى، بعدما وصل إلى حالة سيئة للغاية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها لبنان، مضيفًا أن مصر ذات باع طويل فى هذا المجال لذلك تحتاج لبنان إليها فى هذه اللحظة الصعبة التى تمر بها البلاد، كما طلب التنسيق مع مصر فى احتفالية اختيار بيروت، عاصمة الإعلام.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة على مدار التاريخ، مضيفًا أن البلدين كانت ومازالت لهم بصمات كبيرة جدًا فى الثقافة العربية.

وأشار إنه على الإعلام دورًا كبيرًا فى توطيد العلاقات بين الدول العربية، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا ما تكون بالوقوف خلف الدول العربية ودعمهم، مضيفًا أننا نثق فى أن لبنان ستنهض من أزمتها وستعود أقوى مما كانت من قبل بفضل شعبها الذى يحب بلده.