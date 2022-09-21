كرم جبر: الرئيس السيسى وجه بمد جسور التعاون مع كافة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بأن للأردن أولوية فى كل شئ، وضرورة مد جسور التعاون والتواصل مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، وخاصة الأردن الشقيق.





جاء ذلك خلال لقاء كرم جبر اليوم الثلاثاء، مع فيصل الشبول وزير الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية، والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

وقال "جبر" إنه على جميع الدول العربية التعاون فى كل المجالات وخاصة الإعلام، مضيفًا أنه يجب التعاون لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية التى تعمل على نشر العنف والأخبار الكاذبة والأفكار الغريبة عن مجتمعنا.

وشدد على عمق الروابط الثقافية بين مصر والأردن حيث ساهم التقارب الجغرافى إلى حد كبير فى تعزيز هذا التقارب الثقافى، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين البلدين فى كافة المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائديهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الأردنية، وأن مصر تعتز بعلاقتها القومية مع الأردن الشقيقة، التى تتميز بقوتها على جميع المستويات.

كما أكد أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة القادمة وستعمل على وجود التعاون بين كافة الدول والجهات والمؤسسات والاتحادات فى الدول العربية للوصول إلى تعاون مشترك فى المجالات الإعلامية والتدريب والإنتاج المشترك، مضيفًا أننا سنسعى لخروج توصيات حتى لو قليلة العدد إلا أننا سنعمل على تنفيذها، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

من جانبه أكد فيصل الشبول، العلاقة الاستراتيجية التى تربط المملكة بمصر، والتى تجسدها علاقات الأخوة بين الملك عبد الله الثانى وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتعاون بين حكومتى البلدين والتمازج بين الشعبين الشقيقين.

وشدد على الدور المهم الذى تلعبه وسائل إعلام البلدين فى تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى المشاعر الصادقة التى تعبر عنها وسائل الإعلام المصرية تجاه الأردن والعلاقات بين البلدين، مسلطا الضوء على توجيهات العاهل الأردنى بأن الأولوية لمصر دائمًا، مضيفًا أن المصريين الذين يعيشون فى الأردن أصبحوا جزءا أصيلا من المجتمع ولا يشعرون بأنهم فى بلد غريب، والعكس صحيح.