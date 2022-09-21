شكرى يلتقى وزيرى خارجية اليونان وقبرص بنيويورك

جدة - نرمين السيد - انعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى التى تجمع مصر واليونان وقبرص، بمشاركة الوزير سامح شكرى، ونظيريه اليونانى "نيكوس دندياس" والقبرصى "إيوانيس كاسوليديس".





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التى تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وعلى ما أصبحت تمثله آلية التعاون الثلاثى بين البلدان الثلاثة من محور أساسى لسياساتها الخارجية، خاصة فى التوقيت الراهن الحافل بالمستجدات الإقليمية والدولية والتحديات غير المسبوقة.

وفى هذا السياق، جاء حرص الوزير سامح شكرى على إبراز أهمية البناء على ما أثمرت عنه القمة الأخيرة للآلية من نتائج إيجابية، ومن ثم أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات وتعزيز التعاون الثلاثى فى مجالات الطاقة واكتشافات الغاز فى المتوسط والربط الكهربائى بين الدول لتسهيل تصدير الكهرباء من مصر إلى الاتحاد الأوروبى.

هذا، وكشف السفير أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصة فى شرق وجنوب المتوسط، وفى مقدمتها الأزمة الليبية، وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعمًا لاستقرار وأمن المنطقة، وتسليط الضوء على الجهود المصرية المستمرة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، حيث اتفق الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالمواقف إزاء هذه التطورات.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيرًا إلى أن اللقاء شهد استعراضًا لآخر المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر لـCOP27، والتطلع نحو مشاركة رفيعة المستوى من قبرص واليونان فى مؤتمر الـCOP27 فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، والتأكيد على أهمية خروج المؤتمر بنتائج وتوافقات تعزز العمل المناخى الدولى فى ظل التحديات البيئية والاقتصادية التى يواجهها العالم، لاسيما فى مجالى الطاقة والغذاء.