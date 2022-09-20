محيى الدين: الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها فى مؤتمر الأطراف بكوبنهاجن

جدة - نرمين السيد - وقال محيى الدين، خلال مشاركته فى فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن الدول المتقدمة لم تف حتى الآن بتعهداتها فى مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويا، رغم أن هذا التمويل فى حال الوفاء به لا يمثل أكثر من 3 بالمائة من التمويل اللازم للعمل المناخى.

وأوضح "محيى الدين"، أنه على الرغم مما سبق، فإن الوفاء بتعهدات كوبنهاجن سيكون أمرا إيجابيا لأنه سيفتح الباب أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات الحالية والمستقبلية، كما أنه يمثل التزاما من الجهات الحكومية بتمويل العمل المناخى وسيشجع الأطراف الفاعلة غير الحكومية على المشاركة والوفاء كذلك بالتزاماتها، مشيدا فى هذا السياق بالتزام 6 إلى 7 دول متقدمة من بينها اليابان بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخى فى الدول النامية.

وأفاد "محيى الدين" بأهمية استثمار التمويلات المتاحة فى مسارات العمل المناخى الأكثر احتياجا للتمويل وفى مقدمتها أنشطة التكيف مع التغير المناخى، على اعتبار أن القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة تقوم بدور جيد فى تمويل وتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار هذه الظاهرة، مشددا على الحاجة الماسة للاهتمام بشكل متوازن بكل أبعاد العمل المناخى وهى التخفيف من آثار التغير المناخى والتكيف مع الظاهرة ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها وحشد التمويل اللازم لمختلف مشروعات المناخ.

وأشار رائد المناخ إلى أهمية عنصر التمويل بوصفه وسيلة تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار، موضحا أن تمويل العمل المناخى فى الدول النامية يجب أن يتخذ شكل الاستثمار والشراكة لتخفيف أعباء الدين عن كاهل هذه الدول ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية الأخرى.

وفى هذا الصدد، قال محيى الدين إن التقديرات تشير إلى أن 62 بالمائة من تمويل العمل المناخى فى الدول النامية قائم على الدين، الأمر الذى وضع الكثير من الدول النامية وخاصة فى إفريقيا على حافة أزمة الديون أو ما يمكن وصفه بكارثة الديون، مضيفا أنه حتى فى حال اضطرار الدول النامية للاقتراض من أجل العمل المناخى فيجب أن يتم تقديم المنح والقروض بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة مع معدلات فائدة ضعيفة كما هو الحال مع مؤسسة التنمية الدولية IDA.

وأضاف محيى الدين أن هناك مصادر أخرى لتمويل العمل المناخى منها أدوات التمويل المبتكر مثل مقايضة الديون بالاستثمار المشترك فى مشروعات المناخ، والتمويل المختلط الذى يمزج بين التمويل العام والخاص، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع اقتصادات الدول النامية.

وأوضح محيى الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل يضع تمويل العمل المناخى فى مقدمة أولوياته، مشيرا إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر واللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتى أسفرت أربعة منها حتى الآن عن أكثر من 70 مشروعا قابلا للاستثمار والتمويل والتنفيذ.

وشدد محيى الدين، فى ختام كلمته، على أن تمويل العمل المناخى يجب اعتباره تمويلا لأهداف التنمية المستدامة الأخرى، بحيث تؤدى مشروعات المناخ إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية وليس أهداف المناخ فحسب.

كما ألقى الدكتور محمود محيى الدين كلمة خلال مشاركته بحوار رفيع المستوى برعاية صندوق المناخ الأخضر على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، حيث ناقش الحوار دور أدوات التمويل المبتكر ومنصات الاستثمار المشترك فى حشد التمويل المناخى والوصول إلى مصادر جديدة للتمويل وذلك بحضور رئيس ملاوى الدكتور لازاروس ماك كارثى شاكويرا، ووزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخى الدولى بالخارجية الألمانية، جينيفر مورجان.

وأعلن أن إجمالى عدد المشروعات التى تنافس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ حتى الآن 6281 مشروعا حيث تمكن 2220 مشروعا من استيفاء جميع الشروط ويجرى إعداد القائمة النهائية.

وأوضح الدكتور محيى الدين، أن هذه المبادرة تهدف إلى توطين العمل المناخى حتى يشعر المواطنون بثمار العمل المناخى وقمم المناخ المتعاقبة حيث تستهدف تلك المبادرة الرائدة ست فئات: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وفى سياق متصل، أبرز رائد المناخ أهمية دمج البعد الإقليمى فى العمل المناخى خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها العالم اليوم، معربا عن سعادته بالنتائج التى توصلت إليها المنتديات الإقليمية الأربعة التى عقدت بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية والتى أسفرت عن أكثر من 70 مشروعا.

وأضاف محيى الدين، أن نصف هذه المشروعات تتعلق بتخفيف آثار التغير المناخى والنصف الآخر يتعلق بالتكيف مع تلك الآثار، حيث تهدف تلك المنتديات الإقليمية إلى إيجاد حلول لأزمة تغير المناخ من خلال مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والنهج الشمولى للعمل المناخى.. ومن المقرر انعقاد المنتدى الإقليمى الخامس بحنيف فى أكتوبر القادم حيث يتم تنظيم تلك المنتديات الإقليمية من قبل الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية ورواد المناخ.

وأشار محيى الدين، إلى تفاقم أزمة الديون، منوها إلى ما يسمى بالموجة الرابعة من الديون وفقا للبنك الدولى مما يتطلب توافر مصادر تمويل إضافية ومبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار فى الطبيعة، مشيدا بجهود البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بآليات خفض الديون.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، أكد "محيى الدين" أن هناك قدرا كبيرا من التفاهم حول ما يجب القيام به من قبل القطاعين الخاص والعام وكذلك المجتمع المدنى، مشددا على ضرورة وجود قواعد عامة لضمان التنسيق بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

كما أكد محيى الدين ضرورة دعم أسواق الكربون فى إفريقيا حيث أن هذا الدعم يشمل الدعم المالى وكذلك الدعم التقنى فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.

واختتم محيى الدين كلمته بالتأكيد على دور القيادات السياسية فى دفع أجندة العمل المناخى، منوها إلى ضرورة ربط موازنات الدول بالخطط التنموية.