محافظ جنوب سيناء يتفقد خط سير أتوبيسات قمة المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، خط سير الأوتوبيسات التى سيتم تشغيلها خلال انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ Cop-27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم.





وذكر بيان صادر عن المحافظة أن "فودة" استمع خلال الجولة لشرح موجز عن الأوتوبيسات، حيث أشار العميد حسن فخرى الحو مدير إدارة المرور بجنوب سيناء إلى أن هناك 200 محطة لتلك الحافلات بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب أن الحافلات تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية والجودة، فضلا عن عدم تسببها فى أى انبعاثات ضارة بالبيئة "صفر انبعاثات"، كما أن الحافلات مزودة بخدمات "واى فاى" وشواحن الهواتف المحمولة، وشاشات عرض داخلية، ومنحدر مؤهل لصعود ذوى الهمم وأماكن مخصصة لهم وغيرها من الخدمات.

وأضاف البيان أن المحافظ تفقد خلال الجولة المنطقة الخضراء وهى المنطقة المخصصة للحكومة المصرية وتتناول خلال انعقاد المؤتمر مجموعة من الأحداث خاصة بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، والمنطقة الزرقاء وهى المنطقة الدولية والتى تتبع الأمم المتحدة وتشرف عليها ولمصر جناح فيها يمثل الدولة لعرض قصص النجاح الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمود السولية مستشار المحافظ، والعميد حسن فخرى الحو مدير مرور جنوب سيناء، وممثلى الجهاز التنفيذى للمدينة، وممثلى وزارة النقل.