بوتين: مصر من أهم الشركاء فى إفريقيا والعالم العربى

جدة - نرمين السيد - وقد أثنى الرئيس "بوتين" فى الكلمة التى ألقاها خلال الاحتفالية الخاصة بتسلُم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد على خصوصية العلاقات المصرية الروسية. وأكد الرئيس الروسى، حرصه على التواصل المستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما أشار "بوتين" إلى الاهتمام البالغ الذى توليه روسيا للعمل نحو إنجاز المشروعات المشتركة بين البلدين.

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