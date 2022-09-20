التضامن: لا صحة لشائعة توزيع الطعام المتبقى من قمة المناخ على المستحقين

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إطلاق الوزارة مبادرة تتعلق بتعبئة وتغليف الطعام المتبقى خلال قمة المناخ التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل لتوزيعه على المستحقين.





وتشير وزارة التضامن الاجتماعى إلى أنها، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر، قد نجحوا فى أوقات سابقة بتسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية وإنسانية عرفتها التاريخ، لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية فى كافة ربوع مصر.

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك ثلاثة محاور تعمل عليها فى الدورة الـ 27 لقمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث سيتم اختيار 1000 شاب متطوع فى مختلف الجوانب التنظيمية، وسيشارك المتطوعون فى جوانب تنظيمية عديدة ومنها دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمشاركة فى تنفيذ خطة الاستدامة الخاصة بالقمة وتقليل الهدر فى الموارد أثناء انعقاد المؤتمر بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة".

وتابعت أن هناك محور يتعلق بإجراءات الاتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بمكان انعقاد القمة من تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة برايل، ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الإتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وتعمل الوزارة، على تنظيم يوم المجتمع المدنى بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدنى الفاعل فى مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كافة المستويات، بالإضافة إلى طرح التحديات والدور الذى يمكن أن يقوم به المجتمع المدنى فيما بعد القمة بتقديم تجارب مختلفة تم تنفيذها بالفعل لصغار المزارعين والمبانى الخضراء والأمن الغذائى، وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر والعدالة المناخية.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدنى والتقدم بمقترحات لفعاليات مختلفة يتم تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدنى خلال فترة انعقاد القمة.