اجتماع موسع لمناقشة سبل الترويج السياحى لمصر خلال كأس العالم

جدة - نرمين السيد - شارك فى حضور الاجتماع باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والتجارية والإعلام، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن وزارة الطيران وسلطة الطيران المدنى.

فى بداية الاجتماع أكدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص والاستماع لمقترحاتهم لتعزيز الاستفادة من هذا الحدث الهام للترويج للسياحة المصرية ولاسيما أنه سيعقُب مباشرة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأضافت أن البطولة ستشهد حضور عدد كبير من المشجعين من مختلف الجنسيات من بعض الدول التى لا يوجد معها خطوط طيران مباشرة مثل دول أمريكا اللاتينية وهو ما يعد فرصة لجذب هؤلاء المشجعين لزيارة مصر خلال فترة البطولة مشيرة إلى المردود الإيجابى للتسهيلات الممنوحة مؤخرًا فى تأشيرة دخول السائحين لمصر فى زيادة الحركة السياحية

وخلال الاجتماع، أشاد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى بالتعاون المستمر والتنسيق القائم مع وزارة السياحة والآثار مؤكدًا على أهمية استمرار اللقاءات بين ممثلى الوزارتين لتعظيم الفرص التى تسهم فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وأكد "مناع" استمرار وزارة الطيران المدنى فى تقديم كافة التيسييرات والتسهيلات لشركات الطيران ودعم التخفيضات الممنوحة لتقديم الخدمات الأرضية فى المطارات.

وأوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أنه جارى إطلاق حملات ترويجية للمقصد المصرى فى مختلف الأسواق السياحية، لافتًا إلى أنه ستكون هناك حملة ترويجية أثناء انعقاد مباريات كأس العالم فى قطر وأن الهيئة على استعداد للتعاون وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة فى السوق العربى مع شركات الطيران أو منظمى الرحلات أثناء هذه الفترة باستخدام مختلف الوسائل الإعلانية.

وأشار أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى أهمية الاتفاق على آلية بين القطاع السياحى الخاص ووزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى لتنفيذ عدد من المقترحات المحددة لجذب سائحين من المشجعين الحاضرين لهذه المباريات لزيارة مصر.

ومن جانبهم أعرب ممثلو شركات السياحة والطيران عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع وإتاحة الفرصة لهم للتقدم بمقترحاتهم، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون بما يساهم فى تحقيق الزيادة المرجوة فى حركة السياحة الوافدة لمصر أثناء كأس العالم والترويج بشكل أكبر لمختلف المقاصد المصرية وما تحتويه من أنشطة وأنماط سياحية متنوعة وفريدة.