وزير الصحة يبحث مع منسق الأمم المتحدة بمصر التعاون الثنائى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك فى إطار بحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين لتعزيز ودعم القطاع الصحى بمصر.





واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهدف تحقيق التطوير والارتقاء للمنظومة الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمجالات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزراة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون فى مجال دعم منظومة تحصين المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واللقاحات الأخرى اللازمة لتحصين المواطنين من العديد من الأمراض، وذلك من خلال توفيرها، ودعم أنشطة وحملات الوزارة التى تستهدف تطعيم المستهدفين من المواطنين والمقيمين على أرض مصر.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون فى تعزيز دعم أنشطة الوزارة الخاصة بالصحة الإنجابية وخدمات الرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين، والتى تأتى ضمن أولويات المنظومة الصحية، فضلًا عن تطوير سبل التعاون فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة التى تستهدف الارتقاء بصحة المواطنين.

ولفت عبدالغفار إلى تأكيد الوزير على أن التعاون المستمر مع الأمم المتحدة من خلال خطط عمل محددة ضمن استراتيجية الوزارة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، ساهم فى استيعاب وحل التحديات التى واجهت القطاع الصحى جراء جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبها، وجهت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على جهوده الحثيثة التى تستهدف الارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من الخدمات الصحية، كما أكدت على تقديم الأمم المتحدة كل سبل الدعم الممكنة التى تستهدف دعم المنظومة الصحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.