سفير مصر بالخرطوم يلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفقا على ضرورة تسريع وتيرة التعاون فى المشروعات الاستراتيجية لاسيما فيما يتعلق بالربط الكهربائى وإنشاء منطقة صناعية مصرية فى السودان، وكذا التعاون فى مجالات التعليم العالى والتدريب. من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين، وبالطفرة التنموية التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرصه على الدفع بالتعاون بين الدولتين ليصل إلى مرحلة التكامل الاقتصادى لخدمة شعبى وادى النيل.

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