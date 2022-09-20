رئيس الوزراء: العديد من قادة العالم أكدوا حضورهم قمة cop 27

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:35 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مسئولى شركتى "جى إل للفعاليات GL Events" الفرنسية و"جى سى إم GCM" المصرية، المٌنفذتين للأعمال والخدمات اللوجيستية الخاصة باستضافة الدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ الأعمال، بعد أيام من زيارته الأخيرة لمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، مُنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، و"أوليڨيه چينو"، رئيس شركة جي إل للفعاليات GL Events الفرنسية، وشريف سالم، رئيس الشركة الدولية للمؤتمرات GCM، والمهندسة نهى عبدالعظيم، مُمثلة من شركة "جي سي إم GCM"، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق من الشركتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولى أهمية قصوى لنجاح قمة Cop27 المُقرر استضافتها خلال نوفمبر المقبل.

وتابع رئيس الوزراء: شاركت على مدار اليومين الماضيين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية؛ لتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة، حيث اتيحت الفرصة للحديث مع عدد كبير من قادة العالم الذين أكدوا حضورهم القمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو أن ننظم مؤتمرا ناجحا بكافة المقاييس، ولذلك نحن حريصون على عقد اجتماعات للمتابعة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على آخر تطورات الانتهاء من تنفيذ الأعمال واللوجستيات الخاصة بالمؤتمر.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أن هناك تنسيقا دائما بين المجموعة الحكومية المسئولة عن قمة COP27 وشركتيGL Events الفرنسية و GCM المصرية، مضيفة أنه تم إنجاز معظم الأعمال في المنطقة الخضراء، ويتبقى بعض الأعمال في المنطقة الزرقاء نعمل على الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ذات السياق، عرض شريف سالم، رئيس الشركة الدولية للمؤتمرات GCM مستجدات تنفيذ الأعمال منذ زيارة رئيس الوزراء لشرم الشيخ، مضيفا أنه سيتم إرسال تطورات تنفيذ الأعمال في تقرير أسبوعي لرئيس الوزراء مصحوبا بفيديو يوضح ما تم تنفيذه بالفعل.

وأضاف: تم الانتهاء من معظم المباني الخاصة بالوفود، وبنهاية شهر سبتمبر الجاري سيتم الانتهاء من معظم الأعمال، مؤكدا: نحن ملتزمون بالانتهاء من الأعمال، وفقا للخطة، وفي الوقت المحدد.

من جانبه، قال أوليڨيه چينو، رئيس شركة GL Events الفرنسية إن الشركة لها خبرة طويلة في تنظيم وتنفيذ الأعمال اللوجيستية لمؤتمرات COP على مدار الأعوام الماضية، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها بتسليم الأعمال في مواعيدها المحددة.