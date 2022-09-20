خلال زيارته إلى نيويورك.. شكري يلتقي نظيرته البلجيكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:34 مساءً - استمراراً للقاءاته على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى سامح شكري مع "حاجة لحبيب" وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا.

وفي تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزيرة البلجيكية على توليها مهام منصبها في يوليو الماضي، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خلال الفترة القادمة، والبناء على نتائج الزيارة المثمرة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية لبلجيكا في فبراير الماضي، بما أسهم في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول أيضاً تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد شكري على أهمية دعم اقتصاديات الدول النامية في مواجهة أزمات الغذاء والطاقة الراهنة، إضافة إلى تناول الشأن الليبي، والقضية الفلسطينية.

واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير أطلع نظيرته البلجيكية على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لمشاركة رفيعة المستوى لبلجيكا في أعمال المؤتمر، والتطلع لدعم بلجيكا للرئاسة المصرية في ظل الاهتمام المشترك بدعم العمل المناخي الدولي.