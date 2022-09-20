التنمية المحلية تدرب نواب 9 محافظين بالصعيد على ادارة التغيير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:34 مساءً - واصلت الدورة التدريبية لتدريب عدد 11 من نواب محافظى بنى سويف و الفيوم و المنيا و أسيوط و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ، فعالياتها لليوم الثالث على التوالي للتدريب على برنامج إدارة التغيير و الإدارة بالنتائج و إدارة بيئة العمل ، لقيادة محافظاتهم نحو التنميةالمستدامة تحت إشراف السادةالمحافظين ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و الاستفادة منها فى الاسراع بدعم التنمية ، و تفعيل النهج التشاركى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد.

و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان البرنامج التدريبي التأهيلي الشامل لنواب المحافظين يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، موضحا أن البرنامج التدريبى الذى بدأ هذا الأسبوع ، تنتهى فعالياته غدا الأربعاء

و أشار اللواء آمنه الى ان البرنامج يستهدف رفع مهارات نواب محافظى الصعيد فى مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية فى الجمهورية الجديدة للمحليات ، إضافة إلي امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية بالإضافة إلي النهج التشاركى لإشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات ، لافتا إلى أن البرنامج التدريبى ركز اليوم على موضوع الإدارة بالنتائج ، ووضع خطط العمل و قياس النتائج ، و كيفية تحويل المستهدفات إلى خطط عمل، وقياس النتائج ، و التعرف على دوائر الاهتمام ، و توسيع مجالات التأثير فى إدارة التغيير.

و أضاف اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر المحليات على مختلف مستوياتهم الوظيفية بدءا من نواب المحافظين ، وتأهيلهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة حزمة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة .