تنسيق الدبلومات الفنية خمس سنوات 2022.. هندسة 98% وتربية 96% شوف هتروح فين

رياض - احمد صلاح - بدء الجميع يبحثون عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية خمس سنوات 2022، وهي التي تحدد مصير كل طالب والكلية التي سوف يلتحق بها، وذلك لأنها تعد من كليات القمة الذي يريد أن يعرفها كل الطلاب.
رابط تنسيق الدبلومات الفنية
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية خمس سنوات 2022
وسوف نقدم لكل الطلاب مؤشرات التنسيق لجميع ، وهي التي جاءت كما يلي العام الماضي في كل المحافظات:
تربية حلوان 96.17
تربية السويس 96.15
تربية المنيا 95.95
تربية نوعية جنوب الوادي 95.73
تربية نوعية طنطا 95.60
تربية نوعية كفر الشيخ 94.78
تربية نوعية عين شمس 94.61
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.61
تربية نوعية المنصورة 93.56
تربية نوعية أسوان 93.39
تربية نوعية بنها 92.94
تربية نوعية المنوفية بأشمون 92.11
تربية نوعية الفيوم 91.83
تربية نوعية الزقازيق 91.72
تربية نوعية دمياط 91.50
تربية نوعية بور سعيد 91.44
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 91.44
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 91.28
تربية نوعية سوهاج 91.28
تربية نوعية المنيا 91.21
هندسة بترول و تعدين السويس 98.8
هندسة كفر الشيخ 98.39
هندسة طنطا 98.00
هندسة جنوب الوادي 97.67
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60
هندسة الإسكندرية 97.56
هندسة القاهرة 97.50
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17
هندسة المنصورة 97.17
هندسة الفيوم 97.17
هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11
هندسة أسوان 97.00
هندسة دمياط 96.94
هندسة بنها 96.78
هندسة سوهاج 96.78
هندسة أسيوط 96.78
هندسة بني سويف 96.72
هندسة الزقازيق 96.72
هندسة المنيا 96.72
هندسة حلوان 96.67
هندسة بنها بشبرا 96.67
هندسة حلوان بالمطرية 96.61
هندسة الطاقة أسوان 96.61
هندسة السويس 96.60
هندسة عين شمس 96.56
هندسة بور سعيد 96.50