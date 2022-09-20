إنشاء محطة مياه ضمن مبادرة حياة كريمة ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف المهندسة دينا عمر، ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، والتى تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة.





جاء ذلك فى بيان اليوم الثلاثاء، خلال تفقدها مشروع إنشاء محطة مياه الفقاعى مركز ببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها. وأضافت أنه جارى العمل على قدم وساق بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بـ 66 قرية وتوابعها بمركزى ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولى والتى تشمل مشروعات " مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحى، وإنشاء محطتى الفقاعى وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتى تغذى بعض قرى مركز ناصر".

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