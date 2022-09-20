«شكرى» يبحث مع نظيره البوروندى مسار تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بوروندى ألبيرت شينجيرو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ركز اللقاء على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أكد حرص مصر تعزيز التعاون مع بوروندى فى مختلف المجالات، مستعرضا ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس البوروندى "إيفاريست ندايشيمى" إلى مصر، فى قطاعات وأهمها الكهرباء، والصحة، والإنتاج الزراعى، والتشييد والبنية التحتية، فضلا عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة بوروندى.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير خارجية بوروندى قدم الشكر لمصر على نقل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من المؤسسات المصرية.

وتناول الوزيران أولويات القارة الإفريقية فى مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر القادم، وأهمية إبراز الوضعية الخاصة للقارة والتى تعد أحد أكثر مناطق العالم تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ والأكثر تهديدا من آثاره، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقى لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الإفريقية، لاسيما موضوعى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.