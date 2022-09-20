جامعة جنوب الوادى تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه يتم القبول بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط التالية وهى:

أولاً بالنسبة للطالبات: يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير " ممتاز – جيد جدًا " جميع الكليات وتقدير "جيد " كليات مرحلة أولى فى التسكين وهى " الطب البيطرى – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفنى للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعى – الصيدلة – المعهد الفنى الصحى – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – الآثار – الإعلام - الحاسبات والمعلومات - والشعب العملية فقط من كلية التربية وهى "شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية".

وبالنسبة للطالبات الجدد يتم تسكين مواليد عام 2005 بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2004 جميع الكليات.

ثانياً بالنسبة للطلبة الذكور- يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير " ممتاز – جيد جداً " جميع الكليات وتقدير "جيد " كليات مرحلة أولى فى التسكين وهى " الطب البيطرى – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفنى للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعى – الصيدلة – المعهد الفنى الصحى – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – الآثار – الإعلام - الحاسبات والمعلومات - والشعب العملية فقط من كلية التربية وهى " شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية".

وأكد نائب رئيس الجامعة انه يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءً من يوم السبت الموافق 1 /10/ 2022 وبخصوص فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد " المرحلة الثالثة " أوضح أنه سيتم فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد " المرحلة الثالثة " بدءاً من يوم 21 /9/ 2022 وحتى 27/ 9/ 2022.