جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه يتم القبول بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط التالية وهى:
أولاً بالنسبة للطالبات: يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير " ممتاز – جيد جدًا " جميع الكليات وتقدير "جيد " كليات مرحلة أولى فى التسكين وهى " الطب البيطرى – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفنى للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعى – الصيدلة – المعهد الفنى الصحى – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – الآثار – الإعلام - الحاسبات والمعلومات - والشعب العملية فقط من كلية التربية وهى "شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية".
وبالنسبة للطالبات الجدد يتم تسكين مواليد عام 2005 بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2004 جميع الكليات.
ثانياً بالنسبة للطلبة الذكور- يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير " ممتاز – جيد جداً " جميع الكليات وتقدير "جيد " كليات مرحلة أولى فى التسكين وهى " الطب البيطرى – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفنى للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعى – الصيدلة – المعهد الفنى الصحى – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – الآثار – الإعلام - الحاسبات والمعلومات - والشعب العملية فقط من كلية التربية وهى " شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية".
وأكد نائب رئيس الجامعة انه يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءً من يوم السبت الموافق 1 /10/ 2022 وبخصوص فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد " المرحلة الثالثة " أوضح أنه سيتم فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد " المرحلة الثالثة " بدءاً من يوم 21 /9/ 2022 وحتى 27/ 9/ 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة جنوب الوادى تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.