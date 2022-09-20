انت الان تتابع خبر عاجل.. قرار وزير التعليم بخصوص امتحانات أبناء المصريين بالخارج.. هام جداً من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر قرار وزير التعليم بخصوص امتحانات أبناء المصريين بالخارج من أهم الأشياء الذي أصدرها اليوم الثلاثاء، وجاءت بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم “136” لسنة 2013 بخصوص تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، وهي المعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري الذي يحمل رقم “461” لسنة 2015.

ويشمل قرار وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي على بأن تعقد امتحانات “أبنائنا في الخارج” بشكل إلكتروني، ويكون تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية في كل دول العالم، ويكونه وفقاً لأحكام قانون التعليم وتعديلاته، وكل اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك الشأن.

ولا يجوز أيضاً عقد هذه الامتحانات بأي دولة لا يوجد لمصر تمثيل دبلوماسي فيها، ويتم عقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، ويكون بدءاً من العام الدراسي الجديد 2022/2023، ويتم إعفاء الطلاب المتقدمين إلى هذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، وكل الأنشطة التربوية التي جاءت في القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ويتم العمل بهذا القرار بدءاً من العام الدراسي الجديد ويتم إلغاء كل ما يخالفه من أحكام القرار.