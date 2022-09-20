انت الان تتابع خبر عاجل.. خطة العام الدراسي الجديد 2022/2023.. وزارة التعليم قدمتها لأولياء الأمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهذا جاء بغرض مناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2022/2023، وهو من المقرر له أن يبدأ رسمياً يوم 1 أكتوبر 2022.

خطة العام الدراسي الجديد 2022/2023 يكشفها وزير التعليموحرص وزير التربية والتعليم على استعراض كل الملامح الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وهي التي تشمل على “دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها في العملية التعليمية”، وأوضح أنه سوف يتم توظيف القنوات التعليمية “مدرستنا 1،2،3” بالعملية التعليمية لكل المراحل عن طريق فترة المشاهدة والفترة يكون فيها حصتين دراسيتين.

وعرض المادة التعليمية عن طريق السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر، ويكون لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الكثير من الدروس، وتوفير ميزة وجود عدد كبير من المعلمين بالمدرسة مع الطلاب، ومناقشة المحتوى الذي شاهده الطالب في الحصة، ومشاركة مديري عموم تنمية الأنشطة والمساعدة في اكتشاف المواهب ورعايتها.