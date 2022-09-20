انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 14 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بـ “المنيا” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم الثلاثاء، لسيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى قبلى قرية برطباط بمركز مغاغة في نطاق محافظة المنيامن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”المنيا” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي مغاغة العام،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.