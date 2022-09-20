شكري يبحث مع وزير خارجية فنلندا سبل تعزيز التعاون الثنائي وعدد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:33 مساءً - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء ٢٠ سبتمبر الجاري، مع وزير خارجية فنلندا "بيكا هافيستو"، على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد علي أهمية الانتهاء من الأطر التعاقدية المعلقة لتدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستزراع السمكي، فضلاً عن استشراف مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات، وما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية، كما أكد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بشكل يعود بالنفع على كلا البلدين.

وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن محادثات الوزيرين تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص الوزير شكري على الرد على استفسارات الجانب الفنلندي بشأن الرؤية المصرية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء، وتطورات قضية سد النهضة، والأزمة الليبية، والأوضاع في سوريا، وكذلك الوضع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، حيث ثمن وزير خارجية فنلندا دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تمثله السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات.