سفير مصر فى بروكسل: نهتم بمشاركة الشركات الأوروبية فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر فى بروكسل الدكتور بدر عبد العاطى، الأهمية التى توليها مصر للمشاركة الفعالة من جانب الشركات الأوروبية خلال أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك لتقديم حلول مبتكرة صديقة للبيئة تعاطيًا مع عملية التحول الأخضر، وللمساهمة بفعالية فى مخرجات المؤتمر.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع رئيس شركة "أى إم إيه سى- IMEC" إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الابتكارات التكنولوجية والرقمية، والتى تعد إحدى مراكز الصناعة فى الإقليم الفلمنكى.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون بين مصر وشركة "IMEC" والاستفادة من أنشطة الشركة وخبراتها، لاسيما فى ظل النقلة النوعية التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، خاصة فى مجال التحول الأخضر والابتكارات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الذكية.

ومن جانب آخر، عقد السفير بدر عبد العاطى اجتماعا مع رئيس جامعة "كو لوفين- KU Leuven" التى تعد أحد أقدم الجامعات المتخصصة فى العلوم التطبيقية والبحوث فى أوروبا، تمت خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون العلمى والأكاديمى مع الجامعة.

واستعرض السفير الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعليم والبحث العلمى فى إطار عملية التطوير الشاملة التى تشهدها البلاد.

وفى شأن آخر، شارك السفير المصرى فى احتفالات العيد الوطنى لإقليم "والونيا"، والتقى مع كل من: رئيس وزراء الإقليم، وعمدة الإقليم، وعمدة مدينة بروكسل، وتناولت اللقاءات بشكل مستفيض سبل تعزيز التعاون بين مصر وإقليم "والونيا" فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التجارية والاقتصادية والثقافية.