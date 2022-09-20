وزير النقل يزور معرض السكك الحديدية إينو ترانس فى ألمانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فى ثانى أيام زيارته ألمانيا، اليوم الثلاثاء، زيارة عددًا من الأجنحة بمعرض السكك الحديدية "إينو ترانس"، منها جناح شركة "أوراسكوم" المصرية المشاركة فى المعرض.





وأشاد وزير النقل بدور الشركات المصرية الوطنية فى تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف المجالات، ومنها مجال النقل كما تفقد الوزير جناح شركة سيمنز الألمانية، وعلى هامش المعرض عقد وزير النقل سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات الوزارة.

بدأ الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس شركة سيمنز للاتفاق على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطها الثلاثة وكذلك جناح شركة اوراسكوم المصرية.

كما تم عقد اجتماعات مع شركات بروجرس ريل المتعاقد معها على توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار هنشل قديم، وكذلك عمره 41 جرارًا سبق توريدها بالاضافة لعقد الصيانة لعدد 141 جرارًا، وكذلك شركة تالجو المتعاقد معها لتوريد عدد من قطارات الركاب، و7 قطارات نوم، بالإضافة إلى اجتماع مع شركات تاليس الإسبانية المتعاقد معها لتطوير نظم الإشارات بالسكك الحديد، وشركة كاف المتعاقد معها لتأهيل 23 قطارًا الخاصة بالخط الأول للمترو.

ومن المقرر مع نهاية اليوم، مشاركة وزير النقل فى اجتماع قمة قادة السكك الحديدية بحضور عدد كبير من وزراء النقل على مستوى العالم ورؤساء شركات السكك الحديدية.