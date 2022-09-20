جدة - نرمين السيد - تابع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات النهائية بمركز إبداع للتحول الرقمى الجارى إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد متولى رئيس المركز.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد يتابع الأعمال النهائية بمركز «إبداع» للتحول الرقمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.