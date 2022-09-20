«شكرى» يبحث مع وزير خارجية فنلندا سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - وذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على أهمية الانتهاء من الأطر التعاقدية المعلقة لتدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين، وتعزيز التعاون فى المجال الزراعى والاستزراع السمكى، فضلا عن استشراف مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكرى استعرض خلال اللقاء الإمكانات المتاحة للاستثمار فى مصر فى هذه القطاعات، وما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، والمزايا التى توفرها مصر للمستثمرين الأجانب فى ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية، كما أكد على أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بشكل يعود بالنفع على كلا البلدين.

وكشف محادثات الوزيرين تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص شكرى على الرد على استفسارات الجانب الفنلندى بشأن الرؤية المصرية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء، وتطورات قضية سد النهضة، والأزمة الليبية، والأوضاع فى سوريا، وكذلك الوضع فى الصومال ومنطقة القرن الإفريقى، حيث ثمن وزير خارجية فنلندا دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تمثله السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات.