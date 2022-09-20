البيئة: نموذج المحاكاة يؤهل أجيال جديدة لقيادة جهود مصر فى العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن تغير المناخ يعد أحد التهديدات الرئيسية للمجتمعات والتنمية الاقتصادية وبالتالى التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب فى العمل المناخى.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبوسنة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة نقاشية حول الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

تأتى الجلسة فى إطار أعمال نموذج المحاكاة الذى ينظمه مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع وزارة البيئة وجامعة القاهرة، وحضر الجلسة الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ممثلا عن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومن جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حضر جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة.

وأشار إلى أن تنفيذ نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ MCOP27 يعكس التعاون المشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة البيئة، وجامعة القاهرة، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف إعداد جيل من الشباب واع بقضايا تغير المناخ والتحديات المصاحبة لها.

وأعرب أبوسنة عن شكره لجهود وأنشطة مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول والتابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لدعمه مناخ الاستثمار فى مصر من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية الإصلاح الإدارى فى مصر.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى دعم مشروع لحوكمة الاقتصادية EGA فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كجزء لا يتجزأ من أنشطتها الأساسية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن خمسة أهداف رئيسية تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة، ومقاومة تغير المناخ، وتحسين إدارة تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، إضافة إلى تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى بتغير المناخ.

وتابع أبوسنة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تعد محور جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات التى يطرحها تغير المناخ، كما توجه مصر عملها كجزء من الجهود العالمية لمعالجة هذه المشاكل، مشددا على أن الإدارة الجيدة للمناخ ضرورية لتحقيق النجاح فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشدد على أهمية الهدف الثالث من الاستراتيجية فى نجاح التنفيذ الشامل للاستراتيجية، مؤكدا أهمية تحديد أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة فى عملية تنفيذ الاستراتيجية وتحديد المتطلبات لعمليات التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع التغييرات الحتمية التى سنشهدها فى مناخنا.

وقال إن نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ MCOP27 الذى بدأ خلال الأشهر الماضية يمكن أن يحقق نتائج إيجابية وملموسة، ويخلق جيل وعناصر مؤهلة للمستقبل تكون ملتزمة وقادرة على قيادة التنمية فى مصر، مشيرا إلى خضوع الطلاب لبرنامج شاركهم أكبر التحديات التى نواجهها فى مجال تغير المناخ، كما تلقوا تدريبا على المهارات الأساسية مثل التفاوض والتواصل الفعال، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تساعد فى إعداد جيل من الشباب ليصبحوا قادة فى جهودنا لمكافحة تغير المناخ.

ونوه إلى أن ما تناوله الطلاب عن تغير المناخ من خلال مشاركتهم فى نموذج المحاكاة لن يشهدا اختلافا عن مؤتمر الأطراف الحقيقى، مؤكدا على ثقته فى قدرة الشباب المصرى على التغيير وإيمانه أنه لا يمكن للدولة المصرية المضى قدما بدونهم.