محافظ المنيا: توزيع أكثر من 3 آلاف شجرة ضمن رؤية مصر 2030

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بدأت اليوم الثلاثاء توزيع أكثر من 3 آلاف شجرة من أشجار الزينة والمثمرة على الوحدات المحلية القروية والأحياء بمشاركة الجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





وأضاف المحافظ -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتى ضمن الجهود الوطنية التى بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، مناشدًا المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقًا للصالح العام.

بدوره، أوضح رئيس مركز بنى مزار عماد عبدالعزيز، أن الوحدة المحلية تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة على جانبى الطرق العامة والطريق الصحراوى الشرقى بالمركز، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك الأعمال فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.

وعلى صعيد آخر، قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد نادى إنه تم الكشف الطبى على 100 ألف و33 طفلاً حديث الولادة منذ بداية يناير وحتى نهاية أغسطس 2022، وذلك فى إطار مبادرة "السمعيات" التى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى حرصًا على صحة الطفل المصرى.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بمراكز المحافظة بتوقيع الكشف الطبى على 13 ألفًا و784 طفلًا من الأطفال حديثى الولادة خلال أغسطس الماضى.

وبدوره، أكد الدكتور أحمد خليل مدير الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.