تهيئة مناخ مناسب..كتاب دورى من التعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، يأتى هذا فى ضوء سعى الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونص الكتاب الدورى على أنه يتعين على كافـة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ كافة الإجراءات المتعارف عليها، والمتعلقة بالعام الدراسى الجديد، والتنبيه بالالتزام مشددا بما يلى:

شؤون المعلمين والطلاب

فيما يخص شئون المعلمين والطلاب، أكد الكتاب الدورى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية، حفاظا على سلامة الطلاب بالمدارس، وتعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية، والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتقييم ميول واتجاهات الطلاب، وتوفير كافة السبل التى تجذب الطالب للمدرسة، وتشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد، والابتكارى، والإبداعى، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق، داخل المدارس، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن خلق أجيال واعية، ومتميزة، ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن، ومؤهلة للتعامل مع تحديات المستقبل.

كما أكد الكتاب الدورى، ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحى وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل.

ونص الكتاب الدورى على ضرورة عقد لقاءات دورية بين مديرى المديريات، والإدارات والمدارس مع أولياء الأمور، يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم، وآرائهم، ووجهات نظرهم، فيما يتعلق بالجهود المبذولة؛ لتطوير المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التأكيد على الاهتمام بالفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة (من الطلاب، والمعلمين، والإداريين)، والعمل على تـوفير كافة سبل الرعاية لهم، وعقد لقاءات دورية شهرية معهـم، واتخـاذ كافة الإجراءات؛ لتذليل أيـة صعوبات، أو معوقات، فضلا عن الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها فى عملية إعداد الأطفال للتعلم، والتى فى ضوئها يحظر تكليف الأطفال فى هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية، بالإضافة إلى تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، بما يضمن استمرار الطلاب فى العملية التعليمية، لمكافحـة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

دمج التكنولوجيا والأنشطة بالدارسة

وبشأن دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها فى العملية التعليمية، نص الكتاب الدورى على توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا 1، 2، 3" فى خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، بدءا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوى العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات؛ وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسى على حدة، ودون التأثير على خطة توزيع المنهج، ومن ثم المساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وأكد الكتاب الدورى على تفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس، وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك على الموقع الإلكترونى لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب، بالإضافة إلى توظيف مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بكل مدرسة؛ لتسهيل عملية التواصل، فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.

نظافة المدارس والمساحات الخضراء

أما بشأن المبنى والتجهيزات، والكتب، والمناهج الدراسية، أشار الكتاب الدورى إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، والتوسع فى المساحات الخضراء، والتأكيد على صيانة المعامل، والورش، وكافة التجهيزات، والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها للعمل لتدريب الطلاب عليها، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفنى؛ لضمان توافرها لكافة الطلاب.

ضبط العملية التعليمية

وبالنسبة لإجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، أكد الكتاب الدورى على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، بالإضافة إلى التأكيد على غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية، وكذا التأكيد على مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى، وحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب.

الالتزام بالزى المدرسى

ونص الكتاب الدورى على الالتزام بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، فضلا عن متابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصـة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، وكذا متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة؛ بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.