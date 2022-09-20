محمد صلاح يصل القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - وصل محمد صلاح القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب المقام حاليا ، علي ان ينضم صلاح للمعسكر غدا.

فيما جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك محمود الونش و أحمد سيد زيزو و أحمد فتوح و إمام عاشور ، بالاضافة إلى اللاعبين المحترفين محمود حسن تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي محمد سلبية عقب انضمامهم اليوم لمعسكر الفريق استعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٨ سبتمبر الجاري .