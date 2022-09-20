أخبار مصرية

السفير المصري في الخرطوم يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - التقي السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، الفريق أول/ محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفقا على ضرورة تسريع وتيرة التعاون في المشروعات الاستراتيجية لاسيما فيما يتعلق بالربط الكهربائي وإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان، وكذا التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب.

من جانبه، أشاد السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً حرصه على الدفع بالتعاون بين الدولتين ليصل إلى مرحلة التكامل الاقتصادي لخدمة شعبيّ وادي النيل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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