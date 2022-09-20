لجنة العفو الرئاسي: جاري الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أكدت لجنة العفو الرئاسي أنها نسقت مع الجهات المعنية بالدولة للإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء/ - إلى أنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.. متوجهة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر للجنة، كما وجهت التحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.

وضمت قائمة أسماء المفرج عنهم كلا من: هيثم عبد القادر، محمد فؤاد، حسن عبد الوهاب، محمد السيد محمدى، أحمد سعيد دسوقى، حمدى محمود أحمد، طارق إبراهيم حلمي، حسام محمد، سليمان عبد الرحمن، أحمد لطفي، طه عبد التواب، جمال محمد محمد، علاء السيد، عمرو عبد الحليم، محمد فؤاد، أحمد محمد، صلاح الإمام، مجدى عطية، ياسر فاروق، محمد على مندور، عبد العزيز محمد أنور، عاطف حسن محمود، نور الدين معتز، أماني فاروق، سيدة عبد الله، شيرين شوقي، حنان محمد، رحاب محمد هاشم العرابي.